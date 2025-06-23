قطر تعلن إغلاق مجالها الجوي بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة

أعلنت قطر، إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في أجواء البلاد حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال بيان لوزارة الخارجية: «في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة».

وأضافت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وأشارت إلى أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.

وتسود حالة من الترقب لرد إيراني مرتقب على هذه الضربة الأمريكية.