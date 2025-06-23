إدانات أوروبية وأممية للهجوم الإرهابي على كنيسة بدمشق

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أدانت الأمم المتحدة ودول أوروبية الهجوم الإرهابي على كنيسة في العاصمة السورية دمشق.

والأحد، قالت وزارة الداخلية السورية إن انتحاريا من تنظيم "داعش" الإرهابي دخل كنيسة القديس مار إلياس في دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وتتواصل إدانات عربية وغربية للهجوم الذي تعرض له مصلون في الكنيسة.

- فرنسا

وفي منشور على منصة "إكس"، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق.

ووجه ماكرون رسالة تضامن إلى أهالي الضحايا والجرحى، مضيفا: "فرنسا تدعم كفاح الشعب السوري ضد الإرهاب، ولعودة السلام".

- إسبانيا

وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان مكتوب إدانة شديدة للهجوم الإرهابي على الكنيسة في دمشق.

وفي بيان صادر باسم الحكومة الإسبانية، وجّهت الحكومة رسالة تعزية وتضامن إلى أهالي الضحايا، وجاء فيه: "تؤكد إسبانيا التزامها بسوريا يعمها السلام ولا مكان فيها للعنف".

- بلجيكا

وأدانت وزارة الخارجية البلجيكية على منصة "إكس" الهجوم الإرهابي بشدة، وجاء في منشورها: "نتقدم بخالص التعازي إلى الضحايا وعائلاتهم والشعب السوري".

- الاتحاد الأوروبي

وفي بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أدانت الدائرة الهجوم الإرهابي في دمشق، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا.

وأشار البيان إلى أن الهجوم "يُذكّر بشدة" بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة خطر الإرهاب، والقضاء نهائيا على داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.

- هولندا

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب علَّق على الهجوم الإرهابي على كنيسة الروم الأرثوذكس في دمشق في بيان على منصة "إكس".

وقال فيلدكامب: "تردنا أنباء مقلقة من دمشق. وقع هجوم انتحاري على كنيسة مار إلياس في منطقة دويلعة".

وأضاف أنه سيطرح هذه القضية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعلى الساحة الدولية.

- الأمم المتحدة

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على منصة "إكس": "وقع هجوم مروع على كنيسة في دمشق. وهناك العديد من القتلى والجرحى".

وذكر غراندي الذي يزور سوريا أنه قدم تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن تضامنه مع الشعب السوري.

- ألمانيا

وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول قال في منشور على "إكس": "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على كنيسة إلياس في دمشق. نشارك عائلات الضحايا الحزن ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ودعا فادفول إلى سياسة مصالحة وبيئة توافقية في سوريا.

- النمسا

وفي منشور على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية النمساوية: "نشعر بالفزع إزاء الهجوم الإرهابي الوحشي على كنيسة في دمشق، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء".

وأكد البيان على ضرورة حماية الجالية المسيحية في سوريا.

وبوقت سابق الاثنين، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيانا عن وزارة الصحة، ذكرت فيه أن عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس وصل إلى 25 قتيلا و63 مصابا.

وفي 26 مايو أعلنت الداخلية السورية القبض على خلايا لتنظيم "داعش" الإرهابي بريف دمشق، وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم وانتهاكات.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.