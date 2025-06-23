جوتيريش يدعو إلى التحول إلى الدبلوماسية بعد الهجمات الأمريكية على إيران

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضبط النفس والدبلوماسية في أعقاب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران.

وقال في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الأحد: " لا يمكن لشعوب المنطقة تحمل دورة أخرى من الدمار".

وتابع "ومع ذلك، فإننا الآن نخاطر بالسقوط في هاوية من الانتقام بعد الانتقام".

ودعا جوتيريش إلى التحول إلى الدبلوماسية، مؤكدا "يجب حماية المدنيين. يجب ضمان الملاحة البحرية الآمنة".

وقال الأمين للأمم المتحدة " أحث هذا المجلس وكل الدول الأعضاء على التصرف بعقلانية وضبط النفس وبشكل عاجل. لا يمكننا ولا يجب أن نتخلى عن السلام".