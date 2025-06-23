ستارمر يحذر من خطر التصعيد بعد الضربات الأمريكية على إيران

حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن أزمة الشرق الأوسط قد تتسع وتتجاوز حدود المنطقة، وذلك بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطائرات والغواصات الأمريكية بشن هجمات على برنامج إيران النووي.

ودعا ستارمر جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه أكد أنه اتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" لحماية المصالح البريطانية في حال تصاعد النزاع، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأوضح أن بريطانيا لم تشارك في الهجوم، لكنها أُبلغت به مسبقا، كما هو متوقع من حليف وثيق للولايات المتحدة.

وهددت طهران بالرد، بينما حذر ترامب من مزيد من العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، قائلا: "إما أن يكون هناك سلام، أو ستكون هناك مأساة لإيران".

وفي تصريحات أدلى بها من مقره الريفي في تشيكرز، قال ستارمر إن "هناك خطرا من التصعيد"، مضيفا: "يمثل ذلك تهديدا للمنطقة، وتهديدا يتجاوزها، ولهذا ركزنا كل جهودنا على التهدئة، وإعادة الأطراف إلى المفاوضات بشأن ما يشكل تهديدا حقيقيا يتعلق بالبرنامج النووي".



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني: "لم نشارك في الهجوم. تم إبلاغنا مسبقا، كما هو متوقع من حليف مقرب للولايات المتحدة، وقد قمنا بتحريك أصول عسكرية إلى المنطقة لضمان قدرتنا على حماية مصالحنا، وموظفينا، وأصولنا، وكذلك مصالح حلفائنا".