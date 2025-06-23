أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الأحمر جاهز لمواجهة بورتو البرتغالي المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مروان عطية في تصريحات رسمية: "على المستوى الشخصي، حزين بسبب غيابي عن مواجهة بورتو. تمنيت أن أكون متواجدًا مع الفريق، لكن الجميع على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد".

وأكد لاعب الأهلي أن فرصة الفريق ما زالت قائمة في التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم للأندية، وسيتم الدفاع عن حظوظه بكل قوة في المباراة المقبلة أمام بورتو.

وأشار إلى تحضير الجهاز الفني للمباراة من خلال دراسة نقاط القوة للفريق المنافس ونقاط الضعف التي يسعى إلى استغلالها، وشدد على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأن لاعبي الأهلي في أتم الجاهزية لمواجهة بورتو.

وأتم مروان عطية تصريحاته قائلًا: "رسالتي لجماهير الأهلي؟ جميع منظومة الفريق تقدر مساندتهم لهم في أي مكان يتواجدون به، لا سيما في بطولة العالم بأمريكا، ولاعبو الفريق سيبذلون أقصى جهد في مباراة بورتو ويكونون على قدر ثقة الجماهير".