العراق يغلق مجاله الجوي بعد هجوم إيران على قاعدة أمريكية بقطر

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أغلق العراق مجاله الجوي، الاثنين، بعد هجوم إيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ردا على استهداف واشنطن لمنشآتها النووية.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب لمتحدث وزارة النقل ميثم الصافي، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال الصافي: "تم إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات بما فيها المنطقة الجنوبية".

حاء ذلك بعد أن أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

بينما أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في أراضيها واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، وفق بيان متحدث الخارجية ماجد الأنصاري.

ولم يصدر أي بيان بعد من الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.