مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في هجمات روسية على أوكرانيا

أسفر هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ على العاصمة الأوكرانية خلال الليل عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وفقا لخدمات الطوارئ الأوكرانية، فيما واصل رجال الإنقاذ والإطفاء جهودهم لانتشال أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عمدة كييف فيتالي كليتشكو قوله، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 31 في هجوم خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليجرام أن الخسائر وقعت خلال الهجوم على مبنى سكني.

من جانبه، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو على تيليجرام، إن الهجوم تم بصواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة.

وذكرت تقارير رسمية أن شخصا واحدا قتل في منطقة كييف الكبرى، واثنين آخرين في منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا. كما أصيب 10 أشخاص آخرين في الهجمات على تشيرنيهيف.

وأفادت خدمات الطوارئ بأنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مناطق سكنية، ومستشفيات، وبنى تحتية رياضية في عدد من أحياء كييف، وكانت الأضرار الأشد في حي شيفتشينكيفسكي، حيث انهار جزء من مبنى سكني مكون من 5 طوابق.