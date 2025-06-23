شركة تاليس الفرنسية توقع مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية لدعم النمو الاستراتيجي لأسطولها

وقعت شركة الصناعات الجوية والأمن السيبراني والحلول الرقمية الفرنسية تاليس مذكرة تفاهم مع شركة طيران الخطوط الجوية القطرية لدعم خطة النمو الاستراتيجي لأسطول طائرات الشركة القطرية.

تُمهّد هذه الاتفاقية الطريق أمام تقديم ابتكارات مستقبلية في مجال الترفيه الجوي لدعم مسيرة التحوّل الرقمي للخطوط الجوية القطرية. كما تغطي مذكرة التفاهم فرص تطوير مركز خدمة وصيانة لأنظمة الترفيه الجوي في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيوفر مركز تاليس المقرر إقامته في الدوحة وصولاً سريعاً إلى خدمات مثل الإصلاح، وتوزيع قطع الغيار، والدعم الفني، والصيانة لمجموعة كاملة من منتجات تاليس الترفيهية على متن أسطول الخطوط الجوية القطرية المتنامي.

وتماشياً مع رؤية قطر 2030، من المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تعزيز الابتكارات والمساهمة في نمو قطاع الطيران المحلي وقطاع الصيانة والإصلاح والتشغيل.

وأكدت تاليس، أنها كانت على مر السنين مزوداً موثوقاً لأنظمة الترفيه الجوي للخطوط الجوية القطرية بما في ذلك طائرات بوينج 787-8 دريملاينر، وإيرباص أيه 350 وأيه 380.

كما أعلنت الشركة مؤخرًا توسيع شراكتها لتشمل أسطول الخطوط الجوية القطرية الجديد من طائرات أيه 321 إن.إكس الذي سيتم تجهيزه بنظام فلايت إيدج للترفيه الجوي الذي يستخدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

من ناحيته قال علي السعدي، الرئيس الفني في شركة الخطوط الجوية القطرية: "في سعينا الدائم للحفاظ على أعلى معايير تكنولوجيا الطيران والتميز التشغيلي، من الضروري أن نبقى في طليعة الابتكار. وتعزز شراكتنا مع تاليس هذا الطموح وتدعم التزامنا المستمر بتقديم حلول رائدة في هذا المجال".