الأمم المتحدة عن تصعيد إيران وإسرائيل: المسار الدبلوماسي هو الحل لاستقرار المنطقة

علق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على تصاعد وتيرة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وقال في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين: "كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن بالأمس كانت واضحة، فقد قال إننا في خطر، لأن كل جانب يحاول أن يرد على الانتقام بانتقام".

وأضاف: "ما نحتاجه إلى المسعى الدبلوماسي، ولقد نجح هذا المسعى من قبل مع إيران والولايات المتحدة، ومع إيران والأوروبيين".

وتابع: "المسعى الدبلوماسي مطلوب في هذه المنطقة التي تعاني من الصراع".

وحول سؤاله هل تلقى الأمين العام أي ضمانات من الأطراف المعنية لوقف التصعيد؟ وما الخطر الذي قد يدفع الأمم المتحدة إلى تحرك مباشر؟، قال ستيفان دوجاريك: "أعتقد أن هناك حاجة إلى التواصل في هذا الوقت، فالأمر لا يتعلق بالخطوط الحمراء، بل بضمان احترام القانون الدولي".

وتابع: "ما نراه في هذه المنطقة من العالم أنه لا يتم اتباع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وأكد، أن الأمين العام مستعد لدعم أي جهود تهدف إلى الحل السلمي للصراع، مشيرًا، إلى أنه فيما يتعلق بإيران، فإن هناك حلول مرتبطة بالبرنامج النووي والسماح لمفتي وكالة الطاقة الذرية بالعمل في إيران.

