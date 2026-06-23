أعلنت دار "ن" للنشر والتوزيع، عن إقامة ندوة لمناقشة رواية "قاهرة الجان والسبع عهود" للكاتبة سارة عبد الوهاب، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مبنى القنصلية بوسط البلد.

وتتناول الندوة تفاصيل الرواية، وذلك في قراءة نقدية وتحليلية للرواية التي تنتمي إلى أدب الفانتازيا الروحية، إذ تمزج بين عالمي الإنس والجان من خلال رحلة بطلتها "نور"، التي تكتشف امتلاكها قدرات استثنائية تقودها إلى مواجهة أسرار قديمة وعهود روحانية مرتبطة بتاريخ عائلتها ومسؤوليتها في الحفاظ على التوازن بين قوى الخير والظلام.

كما تسلط الندوة الضوء على أبرز القضايا الفكرية والرمزية التي يطرحها العمل، ومنها مفهوم القدر والاختيار، ومسؤولية امتلاك المعرفة، إلى جانب استعراض الرموز والأساطير التي وظفتها الكاتبة في بناء عالمها السردي.

من جانبها قالت الروائية سارة عبد الوهاب إن رواية "قاهرة الجان والسبع عهود"، تمثل الجزء الأول من سلسلة روائية متكاملة وممتدة قد تصل إلى سبعة كتب، تسرد خلالها تفاصيل ومحطات من حياة بطلة، والتي لم تكن أحداثها ضرباً من الخيال العلمي، بل هي مستوحاة بالكامل من أحداث واقعية لبطلة حقيقية لا تزال حية ترزق.

وأشارت سارة إلى أن تجربة كتابة الرواية كانت استثنائية، إذ أنجزتها في غضون شهر واحد فقط، ورغم ذلك جاءت الأحداث متتالية، سريعة، وخالية من المط أو الرتابة، ما يربط القارئ بالعمل منذ الصفحات الأولى وحتى النهاية التي تفتح الباب على مصراعيه لبداية معارك وأحداث جديدة.

وذكرت الكاتبة أن غلاف الرواية قد يبدو مخادعاً في البداية، إلا أن الغوص في تفاصيلها يكشف عن أبعاد أعمق؛ إذ تناقش الرواية ظواهر وعلوم مكتسبة ومخلوقات تم التعامل معها، مدعومة بالدلالات والآيات القرآنية، وهو ما لمس وجدان القراء وجعلهم يعيشون التجربة بكل حواسهم ويصدقون تفاصيلها.