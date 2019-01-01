مشاجرة تنهي حياة شخص وإصابة أخر بالوراق

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة برئاسة المستشار محمد شرف مدير النيابة بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في منطقة الوراق شمال الجيزة وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.



كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان.



وكان قسم شرطة الوراق بالجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية‪ .



وبإجراء التحريات تبين أن خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه أدت إلى نشوب المشاجرة وأطلق أحد المتهمين أعيرة نارية من فرد خرطوش مما أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر‪ .



وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد طرفي المشاجرة وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة وتم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير امن الجيزة.