بريطانيا تؤجل حسم السماح باستخدام تكنولوجيا «هواوي» في شبكات الجيل الخامس للاتصالات

قررت الحكومة البريطانية تأجيل اتخاذ قرارها بشأن السماح باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات التي تنتجها شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، في الشبكات البريطانية، قائلة إنها مازالت تحتاج إلى توضيح لمدى تأثير الحظر الأمريكي على استيراد معدات "هواوي" على الشركة الصينية.



ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن "جيرمي رايت" القائم بأعمال إدارة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، في بريطانيا إن الحكومة لن تكون في وضع يسمح لها باتخاذ قرارات محددة بشأن "هواوي" حتى تتضح بصورة أكبر تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بفرض حظر على صادرات "هواوي" على منتجات هذه الشركة.



وأضاف "رايت" في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني اليوم "حتى يحدث هذا، فإنه من الخطأ اتخاذ قرارات محددة بشأن هوواي.. سنتخذ القرار في أقرب وقت ممكن".



جاءت تصريحات "رايت" بالتزامن مع صدور تقرير عملية مراجعة سلسلة التوريدات في قطاع الاتصالات والتي بدأت في نوفمبر الماضي، والذي كان متوقعا أن يتضمن تحديد موقف بريطانيا بشأن "هواوي".



يذكر أن قضية مشاركة "هواوي" في توريد مستلزمات شبكات الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا ستكون في عهدة رئيس وزراء بريطانيا الجديد، والمنتظر إعلان اسمه غدا بعد التصويت النهائي لأعضاء حزب المحافظين الحاكم في انتخابات الزعيم الحزب التي تضم بوريس جونسون وجيرمي هانت.