لماذا ترتدي إيفانكا ترامب اللون الأبيض في كل ظهور علني منذ شهر يونيو؟

تواصل ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتداء اللون الأبيض في العديد من المناسبات العامة، ولكن ماذا تقصد ايفانكا من ارتدائه؟ وهل أصبح اللون الأبيض أساسيا في أزيائها؟

بدأ الأمر في شهر يونيو الماضي، مع حقيبة يد من ماركة "ماكس مارا" بيضاء بقيمة 1500 دولار، واستمرت بقميص أبيض، أثناء توزيعها لعلب الطعام في ولاية واشنطن، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية.

وفي الأسبوع الماضي، ارتدت إيفانكا، بلوزة بيضاء مزدهرة عندما استخدمت الانستجرام لترويج حبوب "جويا" بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي روبرت اونانو، أن الولايات المتحدة "مباركة بأن يكون دونالد ترامب زعيماً لنا"، بالإضافة إلى ارتداءها للملابس البيضاء في العديد من رحلاتها على متن طائرة الرئاسة.

إذا كان من المستبعد التفكير في أن ارتداء الأبيض هو استراتيجية ابنة الرئيس وعارضة الأزياء المعروفة، فقد ارتدت إيفانكا اللون الأبيض في كل ظهور عام لها منذ بداية شهر يونيو، في الوقت الذي تم فيه تخفيف الإغلاق وعاد ترامب بشكل جدي إلى واجباته السياسية.

وتقول الصحيفة إنه "بصرف النظر عن قواعد اللباس في عيد العمال، فاللون يمثل نوع من الامتياز الذي لا يمكن إلا لأشخاص مثلها أن يرتديه ويسمح لها بالتنقل في الصفوف بدون شروط وبدون اتساخ وبالطبع دون الإصابة بالفيروس، فمن يمكنه ارتداء اللون الأبيض أثناء رحلة جوية إلا إذا كان لديه طائرة خاصة".

في صورة منتشرة لإيفانكا، في يونيو الماضي أيضا عندما كانت تسير عبر متنزه بالكنيسة المجاورة للبيت الأبيض بعدما تم تطهيره من المتظاهرين السلميين باستخدام وسائل عنيفة، اتخذت حقيبة إيفانكا البيضاء الكبيرة بشكل لا يصدق العديد من المعاني الجديدة.

وتساءلت الصحيفة ساخرة، "هل أحضرت إيفانكا حقيبة كبيرة لنقل كتاب ترامب المقدس؟ أم أنها حصلت على الحقيبة معها بالفعل؟ هل علمت أن معطف نانسي بيلوسي الشهير الآن الذي ارتدته في اجتماع المكتب البيضاوي المتلفز مع ترامب في 2018 كان من ماركة "ماكس مارا"، وأنه أثبت شعبيًا جدًا أن العلامة التجارية أعادت إصداره على الرغم من كون عمره 10 مواسم ماضية".

وتابعت الصحيفة، أن سهم اللون الأبيض ارتفع بشكل كبير في ظل إدارة ترامب، نتذكر جميعًا هيلاري كلينتون في بذلة بيضاء، ونانسي بيلوسي تحاول عزل الرئيس في اللون الأبيض أيضا.

ومع تقدم الألوان، غالبًا ما يتم استخدامها للتقدم في نقطة دبلوماسية، خاصة إذا كنت امرأة، وشهدت جلسة تصوير لا تنسى في ولاية الاتحاد لعام 2019 ارتداء النساء الديموقراطيات في المؤتمر الـ 116 يرتدين اللون الأبيض للاحتفال بالعدد القياسي للنساء اللائي حصلن على مقاعد في البرلمان واحتجاجًا على سياسات ترامب.

كما قام اللون الأبيض بالرمز لنداء النساء بحق الاقتراع، الذين كانوا يرتدون ثيابًا بيضاء لتشجيع التغطية الإعلامية في الصحف، وبصفة ايفانكا ممثلة ذاتية للنساء العاملات، غالبًا ما استخدمت اللون الأبيض لتتماشى مع نضالها الجنسي.

ثم هناك وباء كورونا، قد يكون للون ارتباطات بديهية كالسلام والنقاء وغيرها، ولكنه الآن يقول شيئًا واحدًا "أنا نظيف".

كما أن ارتدائه في إطار سوء الإدارة لكل شيء، يعتبر أداة فعالة جدًا للقوة الناعمة، ومن المؤكد أنه يصعب على إيفانكا أن تلغيه عندما تتجنب بشكل واضح أي زخارف ملابس سياسية.