إيطاليا ترفع عجز ميزانية العام الحالي بمقدار 25 مليار يورو لتمويل برامج التحفيز

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس اعتزامها السماح بزيادة عجز الميزانية خلال العام الحالي واقتراض 25 مليار يورو (29 مليار دولار) إضافية؛ لتمويل برامج تحفيز الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إيطاليا واحدة من أشد الدول تضررا من جائحة كورونا، وسجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، ومن المتوقع انكماش اقتصادها بمعدل 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان صدر اليوم الخميس، إنها اتخذت قرار السماح بزيادة عجز الميزانية خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء ومازال يحتاج إلى موافقة البرلمان لتنفيذه، وهو الأمر الذي يبدو كإجراء شكلي.

وكان البرلمان قد وافق في تصويتين خلال مارس ونيسان/أبريل المامضيين على طلبات الحكومة لزيادة عجز الميزانية واقتراض 75 مليار يورو إضافية خلال 2020.

ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا أيضا على أكثر من 200 مليار كقروض ومنح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام المقبل في إطار صندوق التعافي الأوروبي من تداعيات جائحة كورونا والذي وافق قادة الاتحاد عليه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

ونتيجة تعديلات الميزانية الأخيرة، تتوقع الحكومة وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 9ر11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6ر1 في المئة خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أيضا ارتفاع معدل الدين العام لإيطاليا خلال العام الحالي إلى 6ر157 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل أقل من 135 في المئة خلال العام الماضي.

يذكر أن المفترض التزام دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ومنها إيطاليا بألا يزيد عجز ميزانيتها عن 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام عن 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لكن تم تعليق العمل بهذه القواعد حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا.