العراق يستأنف الرحلات السياحية بعد 4 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

استأنف العراق الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسيا لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت صباح اليوم الخميس طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا. وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما أيضا، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من الشهر المقبل، بحسب ما أشارت سلطات إقليم كردستان.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست الـ100 ألف مع أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة.

وفتحت المراكز التجارية أبوابها، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل لزبائنها.