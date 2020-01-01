 الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 141 مليار دولار الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 141 مليار دولار الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:20 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 141 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامين بقيمة 48 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 49 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الاثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية والسندات السباعية يوم الثلاثاء المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامين بقيمة 46 مليار دولار، وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 41 مليار دولار.

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