 سنغافورة تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

سنغافورة - أ ش أ:
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 11:07 ص

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الخميس، 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 49 ألفًا و98 إصابة.

 

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية- أن الإصابات الجديدة تتضمن 8 حالات مجتمعية تتكون من 4 سنغافوريين أو مقيمين دائمين و4 من حاملي تصاريح العمل.

 

وبحسب الوزارة، يوجد 5 حالات وافدة من الخارج تم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

 

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة، في حين توفي 15 مصابًا إثر إصابتهم بالفيروس لأسباب أخرى.

 


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