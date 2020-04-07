سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استلم فريق ليفربول كأس الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، بعد التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وتسلم لاعبو الريدز ميدالياتهم الذهبية وسط غياب الجماهير في ملعب آنفيلد، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما رفع القائد جوردان هندرسون كأس البطولة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، نجم ليفربول، حرص على ارتداء علم مصر على كتفيه أثناء تسلمه الميدالية الخاصة به، وأثناء الاحتفال ورفع كأس الدوري الإنجليزي.

الجماهير التي غابت عن مدرجات آنفيلد، احتشدت في محيط الملعب احتفالًا بتتويج فريقها مستخدمة الألعاب النارية.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه تشيلسي بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وشهدت مباراة اليوم تسليم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي، حيث أنها المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي.

وكان ليفربول قد حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي قبل 8 جولات من النهاية، بفضل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.