 مقتل وإصابة 46 من مسلحي طالبان في اشتباكات شرق أفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 23 يوليه 2020 9:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 46 من مسلحي طالبان في اشتباكات شرق أفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:31 ص

أعلن مسئول أفغاني أن 31 على الأقل من مسلحي حركة "طالبان" لقوا حتفهم بينهم 13 باكستانيا فيما أصيب 15 آخرون، إثر اندلاع اشتباكات في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عطا الله خوجياني"، قوله إن الاشتباكات اندلعت في مقاطعة "خوجياني" بالإقليم عقب قيام مسلحي حركة "طالبان" بشن هجمات على نقاط تفتيش أمنية، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بمصادرة عدد من السيارات والأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين.

وأضاف خوجياني أنه لم يصب أي من أفراد قوات الأمن أو المدنيين بأذى جراء الاشتباكات.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هذه الاشتباكات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك