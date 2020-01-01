مقتل وإصابة 46 من مسلحي طالبان في اشتباكات شرق أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني أن 31 على الأقل من مسلحي حركة "طالبان" لقوا حتفهم بينهم 13 باكستانيا فيما أصيب 15 آخرون، إثر اندلاع اشتباكات في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عطا الله خوجياني"، قوله إن الاشتباكات اندلعت في مقاطعة "خوجياني" بالإقليم عقب قيام مسلحي حركة "طالبان" بشن هجمات على نقاط تفتيش أمنية، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بمصادرة عدد من السيارات والأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين.

وأضاف خوجياني أنه لم يصب أي من أفراد قوات الأمن أو المدنيين بأذى جراء الاشتباكات.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة "طالبان" على هذه الاشتباكات.