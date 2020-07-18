نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لدينا فرصة تاريخية للتوافق

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو أن هناك فرصة تاريخية للتوافق في السودان، داعيا إلى وحدة الصف ولم الشمل لارساء دعائم السلام والتنمية.

وقال دقلو - في كلمة خلال زيارته إلى ولاية نهر النيل (وسط السودان) - "إننا في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيرا، مضيفا أن الاختلاف والتعصب للرأي والحزب والقبيلة لن تقدم البلاد.

وأشار إلى أن التوافق والاتفاق يمثل أساسا لتجاوز كافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتا إلى توافر كل عوامل النهضة والنجاح بالسودان والتي تحتاج إلى التعاون والتكاتف.

وقال دقلو: "نختلف في الرأي ونتفق في الوطن"، مؤكدا أن السودان يسع الجميع، وأن خيرات البلاد كثيرة لا حصر لها ويجب ألا نضيّع وقتنا في الخلافات والانقسامات.

وشدد على أن هناك فرصة تاريخية لن تتكرر مجدداً، ويجب أن نستثمرها جيداً، وأن نترك جانبا مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معا لمصلحة الشعب السوداني الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة.

وأكد أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية على توافق تام، داعيا المدنيين وخاصة قوى "الحرية والتغيير"، إلى "ترك الخلافات والتوافق فيما بينها".