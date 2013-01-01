 فيديو.. أحمد آدم: تأثرت بالراحل سمير غانم.. وأول مرة أشوفه كان عندي 6 سنوات - بوابة الشروق
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فيديو.. أحمد آدم: تأثرت بالراحل سمير غانم.. وأول مرة أشوفه كان عندي 6 سنوات

أمل محمود
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 1:05 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 1:05 م
قال الفنان أحمد آدم، إنه تأثر بكوميديا الفنان الراحل سمير غانم، معقبًا: «أول مرة أشوف سمير غانم على المسرح وأنا طفل عندي 6 سنوات».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أنه كان يشاهد مسرحية موسيقى في الحي الشرقي يوميًا إلى أن حفظها، مشيرًا إلى أنه شارك في أحد العروض؛ نظرًا لغياب أحد الأطفال المشاركين بها.

وذكر أنه وقتها كان يمثل في مسرحية «المرجيحة»، لافتًا إلى لقائه بالفنان جورج سيدهم الذي سأله عن إن كان يحفظ الدور من خلال متابعته للمسرحية.

وأوضح أنه كان يخشى تقليد الفنان سمير غانم لتأثره الشديد به، متابعًا: «كنت أسأله ركبت الإيفيه دا كده إزاي».

وأكد أنه ليس لديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لا يحبها، قائلًا: «أنا مسمي الفيس بوك الفيس بؤس».

وتابع عن مواقع التواصل الاجتماعي: «صدق اللي سماها السرايا الصفرا.. كل حد عند 5 آلاف بني أدم بيتابعه حاسس أنه عنده نفوذ.. وأي حد يكتب بوست خد 18 لايك يبقى عايز يحكمنا بيهم».


 
 


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