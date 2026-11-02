 الأهلي يكشف تطورات إصابة كوكا بعد مواجهة المقاولون - بوابة الشروق
الإثنين 2 نوفمبر 2026 11:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -

النتـائـج تصويت

الأهلي يكشف تطورات إصابة كوكا بعد مواجهة المقاولون

محمد جلال
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 10:48 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 10:48 م

كشف النادي الأهلي عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه أحمد نبيل كوكا، بعدما تعرض للإصابة قبل مواجهة المقاولون العرب، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن الأهلي، عبر قناته الرسمية، أن كوكا خضع لأشعة طبية داخل أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي، للاطمئنان على حالته بعد شعوره بآلام في الظهر.

وأكدت قناة الأهلي أن حالة اللاعب مطمئنة، في إشارة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الحالي، لحين استكمال متابعة حالته الطبية.

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت انطلاق مواجهة المقاولون العرب، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من التشكيل الأساسي والدفع بأكرم توفيق بدلًا منه.

وتأتي إصابة كوكا في أعقاب فوز الأهلي على المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك