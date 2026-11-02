الأهلي يكشف تطورات إصابة كوكا بعد مواجهة المقاولون

كشف النادي الأهلي عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه أحمد نبيل كوكا، بعدما تعرض للإصابة قبل مواجهة المقاولون العرب، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن الأهلي، عبر قناته الرسمية، أن كوكا خضع لأشعة طبية داخل أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي، للاطمئنان على حالته بعد شعوره بآلام في الظهر.

وأكدت قناة الأهلي أن حالة اللاعب مطمئنة، في إشارة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق في الوقت الحالي، لحين استكمال متابعة حالته الطبية.

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت انطلاق مواجهة المقاولون العرب، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من التشكيل الأساسي والدفع بأكرم توفيق بدلًا منه.

وتأتي إصابة كوكا في أعقاب فوز الأهلي على المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.