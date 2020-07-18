قرار حكومي جديد بزيادة أسعار البنزين 25 قرشاً

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أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، القرار رقم 1483 لسنة 2021، بشأن اعتماد قرارات لجنة تسعير المواد البترولية بشأن زيادة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشاً لكل لتر.

ونص القرار على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٨٠ أوكتين تسليم المستهلك بسعر ٦٧٥ قرشًا بدلاً من ٦٥٠ قرشاً، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٢ أوكتين تسليم المستهلك بـسعر ٨٠٠ قـرش شامل الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ٧٧٥ قرشاً.

كما حدد القرار سعر بيع اللتر من البنزين ٩٥ أوكتين تسليم المستهلك بـسعر ٩٠٠ قـرش شامل الضريبة على القيمة المضافة، بدلاً من ٨٧٥ قرشاً.

ونص القرار على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، وكلف الجهات المختصة بتنفيذه.

ونصت المادة الأخيرة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يتم العمل به اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.