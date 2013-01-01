صحة العراق توجه نداء عاجلا: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارا بين الشباب والأطفال

وجه وكيل وزارة الصحة العراقية هاني العقابي، اليوم الجمعة، نداءً عاجلاً للعراقيين و"الجيش الأبيض"، مؤكدا أن السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن وكيل وزارة الصحة وخلال زيارة ميدانية لمستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد، وجه نداءً لابناء شعبنا العراقي بين فيه خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى".

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين وضرورة أخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والأعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم سلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها.

وأكد العقابي توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال أيام العمل والعطل وعيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وهم الذين يتصدون للجائحة.

وكانت خلية الأزمة في محافظة نينوى العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم امتلاء مستشفى الشفاء بمصابي فيروس كورونا، ودقت ناقوس الخطر نتيجة الارتفاع المستمر لعدد الإصابات.

يشار إلى أن العراق سجلت أمس الخميس 8 آلاف و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي وصل إلى مليون و526 ألفا و943 إصابة.