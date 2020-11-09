أعلن حسام حسن، مدرب المصري البورسعيدي، عن بدء الاستعدادات القوية لمواجهة فريق ايسترن كومباني والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع 27 من الدورى الممتاز.

وفضل الجهاز الفني عدم منح أي راحه سلبية باستثناء اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سيراميكا والتي انتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدف، إلى جلسات الاستشفاء، ثم خضع هؤلاء اللاعبين للتدريبات الخفيفة والجري حول الملعب فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني.

ويحتل المصرى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد فوزه الاخير على سيراميكا كليوباترا

وقبل المران طالب حسام حسن من لاعبيه إغلاق ملف مباراة سيراميكا وعدم الإفراط في الفرحة وضرورة التركيز في مباراة إيسترن كومباني وإعتبار الفوز بها سيدفع المصري لاحتلال مركز جيد بعيداً عن صراع وقلق فرق المؤخرة من جدول الدوري.

وأكد المدير الفني على أهمية استمرار تحقيق الانتصارات واحراز الفوز فى كل المباريات القادمه للفريق .

فى الوقت نفسه تأكد غياب عمرو عبد الفتاح "عمورى" لاعب الفريق عن مباراة ايسترن كومبانى المقبله بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى و سيراميكا كليوباترا .