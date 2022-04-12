انطلاق ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم وسط إقبال كبير من المصطافين

انطلق مهرجان ليالي الصيف لقصر ثقافة كفر الشيخ، بمصيف بلطيم، بأول العروض لفرقة الفنون الشعبية للمحافظة، تحت إشراف أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، وهيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، ونواب رئيس مجلس المدينة، هانى ندا وأحمد عبدالواحد وعمار الكرش، وإبراهيم العشري مدير الإدارة الثقافية، والدكتور أحمد الشهاوي مدير المكتب الفني.

وتستمر العروض الليلية 4 أيام أسبوعيا حتى 26 أغسطس المقبل، فيما وجه محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة المصيف بتوفير كافة الخدمات لصالح الفرق وبخاصة أن هناك فرقا ستشارك في المهرجان من محافظات الإسكندرية والشرقية وبني سويف، وغيرها من الفرق المتعددة بعدد من المحافظات المصرية من الوجه البحري والوجه القبلي.

وأفادت الدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، بانطلاق أولى فعاليات مهرجان صيف بلدنا 2 على شاطئ النرجس بمصيف بلطيم.

وقدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عرضا متميزا ورائعا بقيادة الفنان إبراهيم عبدالمقصود، وسط حضور جماهيري كبير من مصطافي مصيف بلطيم،حيث قدمت الفرقة خمس فقرات متنوعة منها الحضرة، وغزل فلاحى، وإنشاد من الفنان أحمد سعادة، وأفراح الحصاد، والتنورة.