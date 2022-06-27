رئيس وزراء المجر: العقوبات الغربية على روسيا لم تزعزع استقرارها وأوروبا خسرت أربع حكومات

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن العقوبات الغربية على روسيا لم تزعزع استقرارها أو تؤثر على مسارها، في حين خسرت أوروبا أربع حكومات وسط أزمات اقتصادية وسياسية.



وقال أوربان - في كلمة ألقاها في مدينة "بايلي توسند" الرومانية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت - "استراتيجية الغرب تشبه سيارة إطاراتها الأربع تالفة، العقوبات لم تزعزع استقرار موسكو، وأوروبا في ورطة اقتصاديًا وسياسيًا، وقد راحت أربع حكومات ضحية: (البريطانية والبلغارية والإيطالية والإستونية).



وأشار أوربان إلى أن الصراع الأوكراني من المرجح أن "يضع حدًا للهيمنة الغربية التي تستطيع أن توحد العالم ضد شخص ما"، وأن النظام العالمي متعدد الأقطاب سيطرق الباب.