وزيرة خارجية ألمانيا تنتقد ظهور أردوغان في صورة مع رئيسي روسيا وإيران

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب ظهوره في صورة جماعية مع رئيسي روسيا وإيران.

وتُظهر الصورة، التي التقطت يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع قمة بين أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، الرؤساء الثلاثة وهم يمسكون بأيديهم ويبتسمون.

وقالت بيربوك مساء أمس الجمعة خلال فعالية "الأسئلة الصحيحة" التي نظمتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "وجود الرئيس التركي في هذه الصورة يمثل تحديا في وصف الأمر بلطف".

وأشارت بيربوك إلى أن تركيا بصفتها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تقدم لأوكرانيا "دعما عسكريا هائلا" في الحرب ضد روسيا، كما تشارك في الاتفاقية الأخيرة لتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية، وقالت: "لذلك فإن هذه الصورة غير مفهومة بالنسبة لي، خاصة من منظور عضو في الناتو".

وأضافت بيربوك أن المجموعة الموجودة في الصورة تظهر أيضا مدى أهمية "أن نتكاتف مع شركاء في القيم لا يؤمنون بالقواعد الدولية فحسب، بل يدافعون عنها.. لأن هناك جهات فاعلة أخرى لا تدافع عن قيمنا، وتتكاتف أيضا عندما تكون في شك".

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع القمة في العاصمة الإيرانية كان يدور رسميا حول تحسين الأوضاع في سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية. ومع ذلك ربما تطرق الاجتماع أيضا إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، حتى لو لم تتم مناقشة ذلك علنا. وتقدم إيران نفسها ظاهريا على أنها محايدة في الحرب، لكن تعاطف القيادة الإيرانية مع روسيا أمر معروف.