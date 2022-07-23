هالاند: أتطلع لأن أكون جزءا من مانشستر سيتي

أكد إيرلينج هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي، قدرته على التكيف مع النادي الإنجليزي والنجاح معه.

هالاند يستعد للمشاركة يوم غدًا الأحد للمرة الأولى رفقة مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ في إطار لقاء ودي استعدادًا للموسم الجديد.

وقال هالاند لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "أنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من مانشستر سيتي. سيكون الأمر رائعًا".

واعترف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بأن توقيت الجري هو شيء سعى إلى إتقانه منذ سن مبكرة هو ووالده ، لاعب السيتي السابق ألفي هالاند. وتابع هالاند في حديثه: "لقد كنت أفكر في هذا طوال حياتي في الواقع ، وأنا أركض وراء الزمن بشكل مثالي".

وأتم هالاند: "أنا وأبي كنا نناقش هذا كثيرًا ، وعندما جاء حكم الفيديو المساعد ، كان الأمر جيدًا بالنسبة لي ، لأنه في الحقيقة هناك حقيقة أنني لست متسللاً أبدًا".