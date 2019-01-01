سفير ألمانيا لدى ليبيا يدعو إلى الامتناع عن العنف

دعا ميخائيل أونماخت السفير الألماني لدى ليبيا جميع الفاعلين في البلاد إلى الامتناع عن العنف ودعم كل الجهود الهادفة إلى إيجاد الأساس لحل سلمي ومستدام، يأتي من خلال الحوار والانتخابات.

وقال السفير الألماني، في سلسلة تغريدات له بموقع تويتر "حزنت كثيرا على الخسائر المأساوية في الأرواح جراء اشتباكات العاصمة طرابلس"، معربا عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف المسلح الذي يؤثر على المدنيين في طرابلس وخارجها مضيفا "قلبي مع عائلات الضحايا"، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية

. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أن الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة خلفت 16 قتيلا و52 جريحا إصاباتهم متفاوتة.