وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى تشاد تحمل طرودا غذائية للاجئين السودانيين

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد، تحمل طرودا غذائية لدعم اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي.

وقدمت المساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال الدكتور أحمد الظاهري، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد، إن الفريق المتواجد حاليا في أمدجراس سيقدم هذه المساعدات إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي.

وأضاف الظاهري، في بيان اليوم الأحد، أن فريق الجهات الخيرية المتواجد في أمدجراس رصد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للاجئين السودانيين؛ من أجل توفيرها للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم.

وكانت الإمارات أقامت مستشفى ميدانيا بمدينة "أمدجراس" التشادية دعما للسودانيين اللاجئين في تشاد، ويستقبل المستشفى الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.

وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى منذ افتتاحه يوم التاسع يوليو الجاري وحتى اليوم 1744 حالة، تضمنت 173 حالة عظام، و225 حالة جراحة، و1346 حالة باطنية إلى جانب إجراء 11 عملية.