تايوان: العاصفة دوكسوري الاستوائية ربما تصل إلى اليابسة الخميس المقبل

من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة الاستوائية "دوكسوري"، لتتحول إلى إعصار ويمكن أن تصل إلى اليابسة، صباح الخميس المقبل، لتعبر تايوان، في اتجاه الشمال الغربي، طبقا لأحدث توقعات مكتب الأرصاد الجوية المركزي التايواني.

وأضاف المكتب أنه حتى الساعة الثانية صباحا، تم تحديد موقع العاصفة "دوكسوري"، على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرق منطقة "ايلوانبي"، أقصى جنوب تايوان، وتتحرك غربا بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، حسب وكالة الأنباء التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تزداد قوة العاصفة وتبدأ في التحول إلى الغرب والشمال الغربي، حسب المكتب، مضيفا أن تأثيرها على تايوان ، يعتمد بشكل كبير، على الزاوية التي تتحول فيها العاصفة شمالا.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت في وقت سابق أنه من المرجح أن تزداد قوة إعصار دوكسوري، الذي تحول إلى عاصفة استوائية حادة، خلال الايام المقبلة، مما دفع الفلبين لتقليص الأنشطة في العاصمة غدا الاثنين، قبل أن يتوجه الاعصار نحو الصين.

وأضافت الوكالة أن إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية قالت إن الاعصار، الذي يطلق عليه إيجاي في الفلبين، يتحرك نحو الغرب بسرعة 15 كيلومترا (3ر9 ميل) في الساعة، ويحمل رياحا تسير بسرعة 95 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى 115 كيلومترا في الساعة.

وأعلن الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، أمس السبت تعليق العمل في المكاتب والمدارس الحكومية في منطقة مترو مانيلا غدا الاثنين، حيث من المتوقع أن يقترب الاعصار من العاصمة.

وقال مكتب هيئة الارصاد إنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار، خاصة في المناطق المعرضة للخطر.