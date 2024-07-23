قالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج اليوم الاثنين، إنها تتوقع احتياج العالم إلى حوالي 4ر2 مليون شخص للعمل في مجالات الطيران المختلفة من طيارين تجاريين وفنيين وأطقم ضيافة لدعم النمو المستمر لأساطيل الطيران مع زيادة الطلب على السفر.

وقالت الشركة الموجود مقرها في ولاية فيرجينيا الأمريكية إنها تتوقع أن يأتي أكثر من نصف الطلب على العمالة في مجال الطيران في منطقة أوراسيا والصين وأمريكا الشمالية، وبما يزيد على ثلاثة امثال الطلب على العمالة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

ياتي ذلك في حين تراجع سعر سهم بوينج اليوم بنسبة 13ر0% إلى 48ر179 دولار في تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية.