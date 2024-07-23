أعلنت السلطات الصحية في إثيوبيا، الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا جرّاء انهيارين أرضيين في منطقة جوفا جنوب البلاد، إلى 157 شخصاً، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحدث الانهيارات الأرضية جنوب إثيوبيا في الغالب خلال موسم الأمطار الممتد من يونيو إلى أغسطس من كل عام.

وتقع منطقة جوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترًا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتبعد عنها فترة 10 ساعات بالسيارة.

وفي وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة وريدا الريفية في جيزي-جوفا التي شهدت انزلاقات التربة إلى أن «البحث عن ناجين وجثث جار».

وأضاف في بيان صادر عن سلطات جوفا أن نساء وأطفالا بين الضحايا.

وأظهرت صور نشرتها السلطات في منطقة جوفا سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجارا وأعشابا انفصل عنه جزء كبير منه.

كما بدا أيضًا أحد السكان يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية. ولم تظهر الصور وجود أي خدمة للطوارئ.