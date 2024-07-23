وزيرة البيئة: ندعم الصناعة المصرية لتحقق التنافسية العالمية مع صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، دور الوزارة الداعم للصناعة المصرية، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار وداعما للصناعة، حيث تحرص الوزارة على تقديم الفرص التمويلية للمشروعات الصناعية من أجل كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي توفر في المصاريف التشغيلية، وبالتالي نحقق المردود البيئي والاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالفعل من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروضاً ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بجولة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم المشروعات الصناعية لتعزيز وصول الصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية من خلال ايجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية للصناعة، إلى جانب مساعدة الصناعة على تقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أن شركة فيليكس بي فيلمز تقدمت للاستفادة من الحزم التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع خط تدوير مخلفات البلاستيك PET وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16.95 مليون يورو، ويبلغ التمويل من البرنامج 8 مليون يورو تقريبا، حيث تصل الطاقة الانتاجية 60 طن يومى، ومستهدف تصدير 800 طن شهريا، كما تم انشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بطاقة 200 م3/يوم بهدف اعادة استخدام 100% من مياه الصرف المعالج فى العملية الانتاجية حتي تتوافق مع معايير الصرف علي الشبكة والاستدامة البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وأشادت فؤاد بحرص شركة نيسان موتور ايجيبت على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعى بتمويل ذاتي، باجمالى تكلفة 900 الف يورو بطاقة 15 م3/ساعة، مما يعكس زيادة وعي لدى المصنعين والمستثمرين بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد وعوائدها الاقتصادية المربحة لهم من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد، حيث توفر محطة المعالجة نظام فلترة لاعادة استخدام مياه الصرف لتستخدم فى رى وزيادة المساحة الخضراء بما يساهم في توفير حوالى 40% من كمية المياه المستخدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الوفر الذي ستحققه الشركة في استخدام الطاقة من خلال إضافة المرحلة الثالثة من محطة انتاج الكهرباء بها، وذلك بألواح طاقة شمسية بطاقة انتاجية 1.8 ميجا واط، بتكلفة 1.8 مليون يورو، ليصل اجمالى المحطة الى 3.8 ميجا واط خلال عام 2024، بما يزيد من نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في خليط الطاقة للمصنع، وإنعكاس هذا على تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الانبعاثات أيضا.

في حين، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن دعم وزارة البيئة لمشروع انشاء محطة الصرف الصناعي بشركة الرشيدي الميزان، هي فصل جديد من قصص دعم الوزارة للصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، لدعم الصناعة في تحقيق التوافق البيئي وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب جانب التوجه نحو الصناعة الخضراء.

وأوضحت الوزيرة أن الشركة تقدمت للاستفاده من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع " إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي "، بتكلفة اجمالية 1,33 مليون يورو، بلغ التمويل من البرنامج 680 الف يورو، بطاقة تصميمية ١٠٠٠ متر مكعب يوميا يتم استخدام جزء من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالشركة . وتساعد المحطة على تحسين نوعية مياه الصرف على الشبكة، وتقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية علي المرافق العامة ومحطة المعالجة المركزية بالمدينة، وتحقيق التوافق التام مع المعايير والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بصرف المخلفات السائلة علي الشبكة العمومية. خاصة بالنسبة لتركيزات الأكسجين المستهلك حيوياً BOD والأكسجين المستهلك كيماويا COD والأس الهيدروجيني pH والفوسفور والنيتروجين الكلي والزيوت والشحوم.

وتعد شركة Flex P. Film (مصر) واحدة من أكبر شركات المجموعة خارج الهند ولديها العديد من مرافق الإنتاج في مدينة السادس من أكتوبر، مصر باستثمار يزيد عن 225 مليون دولار أمريكي.

وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات الاستدامة للمجموعة، تبنت شركة Flex P. Film (مصر) الاتجاه العالمي والوطني لحماية البيئة من خلال إنشاء منشأة جديدة على أحدث طراز مخصصة لإنتاج مادة r-PET (البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويره) باستثمار 20 مليون دولارًا أمريكيًا، لإنتاج رقائق آمنة 100% وخالية من التلوث وكذلك حبوب المادة الخام لصناعة افلام صالحة لتغليف الطعام.

وتعمل الشركة على توسيع أعمالها في مصر من خلال استثمار 225 مليون دولار أمريكي في مشاريع التصنيع المختلفة والتي هي في مراحل متقدمة وتوفير إجمالي 4000 فرص عمل (1500 عمالة مباشرة + 2500 عمالة غير مباشر) من العمالة المحلية.