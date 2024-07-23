السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بالاتجار في الهيروين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها في القضية رقم 3296 جنايات قسم بلبيس لسنة 2024، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر المخدرين بقصد الاتجار فيها.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 8 أسطوانات من جوهر الهيروين المخدر وزنت 834 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين في التحقيق.