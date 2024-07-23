وزير الخارجية اللبناني يؤكد لمنسقة الأمم المتحدة التزام لبنان التطبيق الكامل للقرار 1701 

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبد الله بو حبيب للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، التزام لبنان التطبيق الكامل للقرار 1701 وأهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للصراع في جنوب لبنان.

واستقبل الوزير بو حبيب بلاسخارت، اليوم الثلاثاء "وتباحث معها في تطورات الوضع في الجنوب لبنان وفي تجديد ولاية "اليونيفيل" وتطبيق القرار 1701 لعام 2006، وذلك قبيل مشاركتها في جلسة المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن الجمعة حول تنفيذ القرار"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

وكان القرار 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، إثر حرب يوليو عام 2006، قد دعا إلى وقف تام للأعمال القتالية، وطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء جنوب لبنان، وأكّد أهمية بسط سيطرة حكومـة لبنان علـى جميـع الأراضي اللبنانيـة حتى لا تكون هنـاك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.