صحة غزة: 84 شهيدا و329 إصابة خلال آخر 24 ساعة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ291 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدًا و329 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و90 شهيدًا، و90 ألفًا و147 إصابة.

وأشارت إلى استشهاد 73 مواطنًا، بينهم 24 طفلًا و15 سيدة، وإصابة أكثر من 270 آخرين بينهم حالات خطيرة، جراء استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بمحافظة خان يونس، أمس الاثنين.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.