استطلاع: حزب الخضر الألماني يسجل أدنى شعبية له منذ 6 سنوات

سجل حزب الخضر الألماني أدنى شعبية له حاليا منذ 6 سنوات في استطلاع أجراه "معهد" إنسا لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، خسر الحزب نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع السابق ولم يحقق سوى 5ر10%. وكانت آخر مرة حقق فيها حزب الخضر هذه النسبة في أبريل 2018، وبلغت بالتحديد 10%.

ويظل التحالف المسيحي هو القوة السياسية الأقوى في الاستطلاع، حيث حصل على 31%. كما حافظ الحزب الديمقراطي الحر على نتيجة الأسبوع الماضي (5%) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (15%).

وإلى جانب الخضر، خسر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي نقطة مئوية واحدة فقط ووصل إلى 17%. وكسب نصف نقطة مئوية كل من اليسار (5ر3%) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (9%). وذهب ما مجموعه 5ر12% من الأصوات إلى الأحزاب التي فشلت تجاوز عتبة 5%.

وحصلت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم الحالي (الاشتراكيون والخضر والأحرار) إجمالا على نسبة 5ر30%. في المقابل قد تشكل تحالفات أخرى أغلبية واضحة، مثل ائتلاف بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أو ائتلاف بين التحالف المسيحي والخضر والأحرار.

شمل الاستطلاع 2010 ألمان خلال الفترة ما بين 19 و22 يوليو الجاري.