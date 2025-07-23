حريق غابات في اليونان يستدعي أوامر إخلاء بعدة قرى

اندلع حريق غابات كبير قرب مدينة كورنث اليونانية يوم الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء عدة قرى.



وقالت إدارة الإطفاء إن أكثر من 180 رجل إطفاء و15 طائرة و12 مروحية يشاركون في مكافحة الحريق المشتعل في غابة صنوبرية في الجبال قرب كورنث. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.



وكانت ظروف الطقس صعبة للغاية على رجال الإطفاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى نحو 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في العديد من مناطق البلاد.



وفي وقت سابق من الثلاثاء، تحطمت مروحية إطفاء في البحر وغرقت أثناء محاولتها سحب مياه للمساعدة في إخماد حريق منفصل قرب أثينا. وتم إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة ونقلهم إلى المستشفى.



وتندلع حرائق الغابات بشكل متكرر في اليونان خلال فصول الصيف الحارة والجافة، وتعاملت إدارة الإطفاء مع عشرات الحرائق في أنحاء البلاد هذا العام.

وفي عام 2018، اجتاح حريق هائل بلدة ماتي الساحلية، شرق أثينا، محاصرا الناس في منازلهم وعلى الطرق أثناء محاولتهم الفرار. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم، بينهم من غرق أثناء محاولته السباحة هربا.