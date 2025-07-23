حققت الطالبة مريم إبراهيم محمد نصر العتمة، ابنة محافظة دمياط، إنجازًا هامًا بحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية ضمن نتيجة الثانوية العامة 2025، بنسبة 98.75% بمجموع 316 درجة.

وأوضحت والدة مريم، خلال تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن تفوقها لم يكن وليد مرحلة الثانوية العامة فقط، بل بدأ منذ سنوات، فقد اعتادت على حصد المراكز الأولى في كل المراحل التعليمية، بداية من الشهادة الابتدائية والإعدادية، وصولاً إلى التعليم الثانوي.

وقالت، "ورغم أنني ووالدها نعمل في المجال الطبي، إلا أنها اختارت القسم الأدبي عن قناعة تامة"، مؤكدة أن قرارها لم يكن سهلاً، لكنه كان نابعا من حبها للأدب واللغات والتحليل، ورغبتها الأكيدة في دراسة تخصص يناسب شخصيتها.

وأكدت مريم أن تنظيم الوقت، والاعتماد على الفهم، والتدريب المستمر على حل النماذج، كان من أهم أسباب تفوقها، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر بمتوسط 8 ساعات يوميًا، وتزيد المدة قبل الامتحانات، مع الحفاظ على التوازن النفسي من خلال القراءة والرسم، كما اعتمدت على طريقتها الخاصة في تلخيص دروس الثانوية العامة واستيعابها.

وأضافت والدتها، أن مريم طالبة مجتهدة منذ صغرها، وكانت دائمًا تعتمد على نفسها ولديها هدف واضح، مؤكدة أنها دعمت اختيار ابنتها للشعبة الأدبية احترامًا لرغبتها وتوجهها.

وعبّرت عن فرحتها بالمكالمة التي أبلغتها بنجاح ابنتها، وقالت: "مكالمة المحافظ كانت رائعة والوزير أيضا، وشعرت إن ربنا كافئنا على تعب السنين والسهر"، مضيفة أن التهنئة من الدكتور أيمن الشهابي لمريم كانت مفاجأة سعيدة فاقت كل التوقعات.

واعتمد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.