كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل نمو للمواليد منذ 14 عاما في مايو الماضي

أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي خلال مايو الماضي، فيما تعد أكبر زيادة يتم تسجيلها خلال شهر مايو منذ 14 عاما.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن عدد المواليد بلغ 20 ألفا و309 رضيع في مايو الماضي، بارتفاع بنسبة 3.8% مقارنة بـ19 ألفا و567 خلال العام الماضي.

وتعد هذه أكبر زيادة سنوية يتم تسجيلها خلال شهر مايو منذ 2011، عندما أن ارتفع معدل المواليد بنسبة 5.3%.

كما يعد مايو الماضي ثاني شهر على التوالي يتجاوز فيه عدد المواليد 20 ألف رضيع.

وبلغ عدد المواليد 106 آلاف و48 ما بين يناير ومايو الماضيين.

ويمثل العدد زيادة بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال أول خمسة اشهر من العام منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة عام 1981.

وقال مسئول بمكتب الإحصاء: "يبدو أن زيادة عدد المواليد ترجع إلى استمرار ارتفاع حالات الزواج وارتفاع أعداد السيدات اللاتي في مطلع الثلاثينات من عمرهن".