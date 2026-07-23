شهدت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر السنوي لقسم طب الحالات الحرجة، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبرئاسة الدكتور طارق الجوهري، رئيس قسم طب الحالات الحرجة ورئيس المؤتمر.

كما شارك في المؤتمر كل من الدكتورة نيرفانا الفيومي، رئيس قسم المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، والدكتور مصطفى أبو العينين، رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعي، والأستاذ الدكتور أكرم عبد الباري، رئيس وحدة الـECMO، والدكتور أحمد بطاح، رئيس وحدة الدكتور شريف مختار، بجانب نخبة من رؤساء الأقسام وكبار أساتذة الطب وشباب الأطباء من مختلف كليات الطب والجامعات المصرية.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها كلية طب قصر العيني لتطوير المنظومة الطبية والتعليمية، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بمئوية الكلية الثانية عام 2027.

وأشار إلى أن قصر العيني يضع الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث بروتوكولات الرعاية الحرجة، وتعزيز التدريب الطبي المستمر، في مقدمة أولوياته؛ لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.

ووجّه عميد الكلية، تحية تقدير وإجلال إلى الأستاذ الدكتور شريف مختار، مؤسس ورائد علم طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، ورئيس الكلية المصرية لأطباء الرعاية المركزة، مؤكدًا أنه يمثل قامة علمية وإنسانية استثنائية، ورمزًا وطنيًا أسهم في تأسيس هذا التخصص الحيوي، وأخرج من مدرسته أجيالًا من الأطباء الذين يواصلون مسيرة التميز داخل مصر وخارجها.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق الجوهري، رئيس قسم طب الحالات الحرجة ورئيس المؤتمر، أبرز المحاور العلمية التي ناقشتها جلسات المؤتمر.

وأوضح أنها ركزت على أحدث البروتوكولات العالمية في رحلة علاج المريض، بدءًا من الإنعاش وحتى التعافي، كما تناولت أحدث التوصيات الصادرة عن جمعيتي القلب الأمريكية والأوروبية في إدارة الصدمات القلبية وقصور القلب، وأحدث تطبيقات أجهزة الدعم الدوري والتنفسي خارج الجسم (ECMO) في مرضى جراحات القلب عالية الخطورة، بجانب أحدث المستجدات في علاج السكتات الدماغية الحادة، والانصمام الرئوي، وحملة النجاة من الإنتان (Surviving Sepsis Campaign)، بالإضافة إلى التطورات الحديثة في رعاية مرضى العناية المركزة العصبية، وفق الممارسات المبنية على الدليل العلمي.

وأكدت الدكتورة نيرفانا الفيومي، رئيس قسم المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، أن الشراكة العلمية بين قسمي الحالات الحرجة والمخ والأعصاب تمثل نموذجًا للتكامل متعدد التخصصات.

وأشارت إلى أن هذا التعاون يسهم في تحسين نتائج علاج المرضى، خاصة في حالات السكتات الدماغية الحادة، والحالات العصبية الحرجة، ومراقبة وعلاج الحالة الصرعية، بما ينعكس على رفع معدلات الشفاء وتقليل المضاعفات.

وشهد المؤتمر، تكريم الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح، أستاذ طب الحالات الحرجة ورئيس القسم الأسبق، تقديرًا لمسيرتها العلمية المتميزة، ولحصولها على الميدالية الذهبية للتأثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026 من الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي (ASNC).

من جانبها، أعربت الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح عن خالص شكرها وتقديرها لهذا التكريم، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر الذي توفره كلية طب قصر العيني وجامعة القاهرة للبحث العلمي والتميز الأكاديمي، بما يعزز قدرة الباحثين المصريين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في كبرى المحافل العلمية الدولية.