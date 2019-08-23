وصلت بعثة فريق بيراميدز، إلى الكونغو، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة إيتول دي كونغو "النجمة"، في إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بيراميدز، عبر موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، صورًا للبعثة، وعلق:" كواليس رحلة الفريق داخل الطيارة الخاصة أثناء سفره إلى الكونغو لمواجهة فريق النجمة الكنغولي في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقي".

ويواجه بيراميدز نظيره إيتوال، يوم 25 أغسطس الجاري، في برازافيل عاصمة الكونغو، حيث يسعى لتحقيق الفوز مجددًا، بعدما تغلب الفريق المصري على نظيره الكونغولي بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ستاد "الدفاع الجوي".

وتضم قائمة بيراميدز كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، المهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر، رجب بكار، محمد حمدي، طارق طه، أحمد أيمن منصور، علي جبر وعبد الله بكري.

خط الوسط: نبيل دونجا، إيريك تراوري، أحمد توفيق، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إسلام عيسى وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي، محمود حمادة ودودو الجباس.