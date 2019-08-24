الانتقالي الجنوبي في عدن يطالب بوجوب تمثيله في أي مفاوضات قادمة ترعاها الأمم المتحدة

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله، مساء الجمعة، بوجوب تمثيله تمثيلاً كاملاً وأساسياً في أي مفاوضات قادمة تقودها الأمم المتحدة.

وقال المجلس الانتقالي (تدعمه الإمارات) في بيان صحفي، "إن التطورات الأخيرة (جنوب اليمن) أثبتت بما لايدع مجالا للشك، على وجوب أن يكون للجنوب تمثيل في أي مفاوضات قادمة، للخروج بحلول تضمن سلام مستدام لهذه المنطقة المهمة من العالم".

ورحب المجلس، بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وجهود المملكة الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مؤكداً استعداده لهذا الحوار بكل مصداقية.

ودعا المجلس الانتقالي، جميع الأطراف في محافظة شبوة، شرقي اليمن، "لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة".

وطالب المجلس جميع القوات الجنوبية "بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وحذر المجلس "أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف"، ويؤكد بأنها "ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي".

يذكر أن قوات المجلس الانتقالي سيطرت على مدينتي عدن وأبين خلال الايام الماضية، بعد معارك عنيفة خاضتها مع قوات الجيش الحكومي، فيما لا يزال الوضع متوتراً في محافظة شبوة التي شهدت أمس اشتباكات متقطعة بين الطرفين.