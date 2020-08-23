عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعرض منزل مصمم الأزياء العالمي الشهير، إيلي صعب، لأضرار جسيمة، جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأظهر الفيديو اقتلاع الأبواب الخشبية للمنزل، وتحطم الزجاج، وسقوط الواجهات وقطع حجارة كبيرة.

ووقع الانفجار الكارثى في 4 أغسطس الجاري في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن أكثر من 180 قتيلا و6 آلاف جريحا، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.

