 ساويرس: فشل الإدارة الفلسطينية في حل القضية لا يبرر التطبيع مع إسرائيل - بوابة الشروق
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ساويرس: فشل الإدارة الفلسطينية في حل القضية لا يبرر التطبيع مع إسرائيل

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
أسماء نادي
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 1:46 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 1:46 ص

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن القضية الفلسطينية تخص المسلمين والمسيحيين، مضيفًا: «الموضوع ليس له علاقة بالدين، وموضوع مبدأ.. دولة محتلة وشعب مُشرد».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن هذه المشكلة ليس لها علاقة بالأديان بل أنها تهم كل الناس.

وأشار إلى أن فشل الإدارة الفلسطينية في حل القضية لا يبرر التطبيع مع إسرائيل، متابعًا أنها إدارة فاشلة عجزت عن التفاوض لمدة 40 عامًا.

وعبر عن رأيه في الانتخابات الأمريكية بأن فوز ترامب يكون في صالح مصر، معلقًا: «بيميل للحرب لكن بايدن هيعيد مشكلة أوباما».

وأكد أن مصر يجب أن ترتقي باقتصادها وتقوي جيشها حتى تكون دولة قوية، قائلًا: «يجب أن يكون قرارنا بأيدينا».

وكان علق أحد المتابعين لنجيب ساويرس: «ماتزنقش نفسك في المواضيع دى يا استاذ نجيب ده عقيدة خاصة بالمسليمن وقضية فلسطين قضية كل مسلم في كل مكان ولا داعى لإظهار غيظك ضد حماس... فسيحسب ضدك».

وردّ ساويرس قائلًا: «آسف فلسطين قضيتنا جميعا مسلمين ومسيحيين نشترك في قدسية القدس وبيت لحم مولد المسيح وعدم قبول الظلم والاحتلال».


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