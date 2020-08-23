برلمانية: قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية يعظم من قيمة الدواء ويساعد على تصديره

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية ينظم العلاقة بين الباحث والمبحوث ويحافظ على حقوقهم.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «دائرة الحدث»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن هذا القانون يعظم من قيمة الدواء من خلال الموافقة عليه، موضحة أنه يمنحه فرصة أكبر للتصدير للخارج.

وأوضحت أن القانون بشكله الأولي كان يضر بمصلحة الباحث، مشيرة إلى أهم النقاط التي تم تغييرها وهي الباند الخاص بمنع تحليل العينات خارج مصر، والباند الخاص بالعقوبات المفروضة على الباحث.

وتابعت أن القانون يحافظ على مصلحة المريض حيث يتم التأكد من موافقته على الأبحاث قبل إجراءها، فضلًا عن تقديم العلاج المناسب له.

وأكدت أن مصر دولة رائدة في تصدير الأدوية منذ فترة الستينيات، متوجهة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيزه على دعم المجال الطبي.



