مساعد وزير التخطيط: تصوير مصر بشكل يومي لرصد أي تغير في الأراضي

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي، إن المركز الوطني لبنية المعلومات المكانية قائم على محور أساسي هو استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أن الصور الفضائية الناتجة عن الأقمار الصناعية ترصد كل التغيرات التي تتم في الأراضي التي تتبع جهات حكومية.

وأكد أنه يتم تصوير مصر بشكل يومي؛ لرصد أي تغير سواء كان قانونيًا أو مخالفًا كالتعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هذه الطريقة وفرت عملية البحث عن الأماكن المخالفة.

وأشار إلى استفادة وزارة الزراعة من البيانات الصادرة عن المركز، فمن خلال التطبيقات والأنظمة المستخدمة يمكن تحديد حجم زراعة كل محصول، وتحديد إذا كان يحتوي على أمراض.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة.

وقالت «السعيد»، في بيان أمس السبت، إن المركز يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من خلال رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية.