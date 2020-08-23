 الكويت: شفاء 537 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 72 ألفا و307 أشخاص - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 537 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 72 ألفا و307 أشخاص

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 12:45 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 537 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 ألفا و307 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ537 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 506 حالات من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 71 ألفا و770 متعافيا.


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